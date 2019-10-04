Дуэль взглядов удалась: боксерша поцеловала соперницу в губы и едва не началась драка (Видео)

Женщины-боксерши во время дуэли взглядов перед поединком устроили потасовку. Эва Бродницкая из Польши поцеловала соперницу – Эдит Соледад из Аргентины – прямо в губы. Эдит отреагировала резкой пощечиной. Девушки ввязались в потасовку, но охрана быстро разняла их. У Бродницкой – 17 побед и 0 поражений, статистика Соледад – 16-10-1.