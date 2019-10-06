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Воскресенье, 06.10.2019

Деревянченко - Головкин. Видео боя

В ночь с 5 на 6 октября (время киевское) в Нью-Йорке состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном бою вечера украинец Сергей Деревянченко и казах Геннадий Головкин разыграли чемпионские пояса в среднем весе по версиям IBF и IBO. Итогом поединка стала победа Головкина единогласным решением судей 114-113, 115-112, 115-112. Вашему вниманию видео боя.
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер
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