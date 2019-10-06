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Воскресенье, 06.10.2019

Ахмедов нокаутировал Эрнандеса в первом раунде (Видео)

24-летний казахстанский боксер Али Ахмедов провел успешную первую защиту своего титула WBC International во втором среднем весе 5 октября в Нью-Йорке. Уже на первой минуте боя Ахмедов отправил своего соперника Эндрю Эрнандеса в нокдаун, и хотя тот сумел встать до окончания отсчета, рефери принял решение остановить поединок, зафиксировав победу Ахмедова техническим нокаутом.
allboxing.ru
Фото: Твиттер
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