Ахмедов нокаутировал Эрнандеса в первом раунде (Видео)

24-летний казахстанский боксер Али Ахмедов провел успешную первую защиту своего титула WBC International во втором среднем весе 5 октября в Нью-Йорке. Уже на первой минуте боя Ахмедов отправил своего соперника Эндрю Эрнандеса в нокдаун, и хотя тот сумел встать до окончания отсчета, рефери принял решение остановить поединок, зафиксировав победу Ахмедова техническим нокаутом.