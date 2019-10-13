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Воскресенье, 13.10.2019

Усик - Уизерспун. Видео боя

Александр Усик победой над Чаззом Уизерспуном дебютировал в супертяжелом весе. Украинец завладел преимуществом после второго раунда а в 6-7 раунде начал откровенно избивать американца. После 7-го раунда команда Уизерспуна отказалась от продолжения боя. Таким образом, Усик открыл себе дорогу на чемпионский бой против победителя поединка Руис-Джошуа 2. Вашему вниманию полное видео боя Александр Усик - Чазз Уизерспун.
Телеграф Спорт
Фото: Facebook
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