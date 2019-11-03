Бивол назвал главную причину поражения Ковалева в бою с Альваресом (Видео)

Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол поделился своим впечатлением о поединке, в котором Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Сергея Ковалева в 11 раунде.