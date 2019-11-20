Легендарный Холифилд побывал в гостях у Кличко (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко опубликовал очередной выпуск своего Klitschkoscorner, в рамках которого он отвечает на вопросы болельщиков. В этот раз украинец приготовил фанатам бокса настоящий сюрприз – его гостем стал еще один выдающийся боец современности, абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд