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Среда, 20.11.2019

Легендарный Холифилд побывал в гостях у Кличко (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко опубликовал очередной выпуск своего Klitschkoscorner, в рамках которого он отвечает на вопросы болельщиков. В этот раз украинец приготовил фанатам бокса настоящий сюрприз – его гостем стал еще один выдающийся боец современности, абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд
klitschko-brothers.com
Фото: Скриншот
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10:27 Сегодня Телеграф
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