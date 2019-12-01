Брекхус защитила 5 чемпионских поясов в Монако (Видео)

Чемпионка мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO Сесилия Брекхус провела успешную защиту титулов в поединке против Виктории Бустос. Бой продлился всю отведенную дистанцию в 10 раундов и завершилась победой Брекхус единогласным решением судей 99-91, 98-92, 98-92.