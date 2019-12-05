Джошуа - Руис 2: видео финальной пресс-конференции

Вчера в Саудовской Аравии прошла финальная пресс-конференция перед вечером бокса 7 декабря. В главном поединке вечера сойдутся Энди Руис и Энтони Джошуа. Перед этим на ринг выйдут Александр Поветкин и Майкл Хантер.