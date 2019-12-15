13 побед, 13 нокаутом: Берланга продолжает побеждать (Видео)

Американский суперсредневес Эдгар Берланга (13-0, 13 КО) продолжил серию из досрочных побед. Он нокаутировал Сесара Нуньеса (16-2-1, 8 КО) уже в первом раунде.