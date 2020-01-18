Результаты взвешивания Элейдера Альвареса и Майкла Силза (Видео)

35-летний экс-чемпион мира в полутяжелом весе Элейдер Альварес и 37-летний американец Майкл Силз успешно прошли взвешивание перед сегодняшним поединком за вакантный титул WBC Continental Americas в полутяжелом весе. Вес Элейдера Альвареса составил ровно 174 фунта (78,9 кг), а Майкл Силз показал на весах 173,5 фунта (78,7 кг).