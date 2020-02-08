Дэниэл Дюбуа и Джо Джойс встретились на пресс-конференции (Видео)

22-летний британский супертяжеловес Дэниэл Дюбуа и его 34-летний соотечественник Джо Джойс вчера встретились на пресс-конференции, посвященной официальному анонсу их поединка, который состоится 11 апреля в Лондоне. В итоге после непродолжительного обмена взглядами и мнениями Дюбуа оттолкнул Джойса, и боксеров развели в стороны. Джойс в соцсетях назвал предстоящее противостояние "Пацан против мужика".