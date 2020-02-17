Ломаченко - 32 года: яркие моменты великого украинского боксера (Видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 февраля отмечает день рождения. Украинскому чемпиону исполнилось 32 года. Василий Ломаченко - самый титулованный украинский боксер, и один из лучших боксеров в истории.