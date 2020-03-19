Интересные факты о боксере и тренере Роджере Мейвезере (Видео)

17 марта в возрасте 58 лет умер экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер. В большей степени он известен тем, что значительную часть карьеры он был тренером своего племянника — Флойда Мейвезера-младшего. Роджер — это один из редких представителей мира бокса, кто добился больших успехов в качестве боксера, а затем и в качестве тренера.