Спарринг братьев Кличко (Видео)

Легенды мирового бокса – Виталий и Владимир Кличко никогда не проводили официальных поединков друг с другом. Но на заре своих выдающихся профессиональных карьер братья бывало спарринговали друг с другом. Наблюдать за действиями легенд – одно удовольствие!