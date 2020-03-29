Майк Тайсон: Величайшие боксеры скромны (Видео)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон сравнивает послужной список Флойда Мейвезера-младшего и Хулио Сезара Чавеса. Кроме того, Железный Майк отметил боксерские навыки Василия Ломаченко.