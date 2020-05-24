Хэй показал промо-ролик боя Усик - Чисора (Видео)

Бой Усик – Чисора изначально планировался на 23 мая. Но, так не состоялся. Впрочем, менеджер британца Дэвид Хэй все же заставил боксеров сойтись лицом к лицу – в промо-ролике их поединка: