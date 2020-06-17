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Среда, 17.06.2020

Сауль "Канело" Альварес: лучшие моменты в карьере по версии DAZN (Видео)

Пока большие бои нельзя организовать, компания DAZN решила порадовать любителей бокса 20-минутной версией хайлайтов лучшего боксера современности Сауля Альвареса. Свой последний бой Канело провел в полутяжелом весе, нокаутировав чемпиона мира по версии WBO россиянина Сергея Ковалева. Отметим, следующим соперником мексиканца может стать украинец Сергей Деревянченко.
Фото: Инстаграм
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12:16 Сегодня Телеграф
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