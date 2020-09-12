Федор Чудинов - Умар Садик. Видео боя

Вчера, 11 сентября, в Химках (Россия) состоялся вечер бокса. В со-главном поединке встретились суперсредневесы россиянин Федор Чудинов и британец Умар Садик. Итогом поединка стал технический нокаут британца в 12-м раунде. Чудинов зажал оппонента в углу ринга и начал засыпать соперника градом ударов и рефери принял решение остановить бой. В итоге Чудинов сохранил свой пояс WBA Gold, которым он владеет с 2019 года.