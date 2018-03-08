"Динамо" провело тренировку перед матчем с "Лацио" в Лиге Европы (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/03/dynamo.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/03/dynamo-567x309.jpg 2018-03-08T18:05:49+02:00 Футбол Сегодня Динамо сыграет первый поединок против Лацио в рамках 1/8 финала Лиги Европы. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/3947101-dinamo-provelo-trenirovku-pered-matchem-s-latsio-v-lige-evropyi-video.html

"Динамо" провело тренировку перед матчем с "Лацио" в Лиге Европы (Видео) Сегодня Динамо сыграет первый поединок против Лацио в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В преддверии матча киевляне провели открытую тренировку. Матч Лацио — Динамо начнется в 22:05 по киевскому времени.