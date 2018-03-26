Прогулка сборной Украины в Бельгии (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/03/progulka-belgiya-33-min.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/03/progulka-belgiya-33-min-567x309.jpg 2018-03-26T17:53:36+03:00 Футбол Национальная сборная Украины прогулялась в Бельгии, где во вторник, 27 марта, сыграет товарищеский матч против Японии. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/3977866-progulka-sbornoy-ukrainyi-v-belgii-video.html

Прогулка сборной Украины в Бельгии (Видео) Национальная сборная Украины прогулялась в Бельгии, где во вторник, 27 марта, сыграет товарищеский матч против Японии (начало матча 15:20).

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