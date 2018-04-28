Милевский забил гол и заработал пенальти в матче с Минском (Видео)

Милевский забил гол на 70-й минуте встречи, сделав счет 3:3. Кроме того, форвард заработал пенальти, который в первом тайме реализовал Готаль, а также получил желтую карточку. Артем Милевский провел на поле весь матч. После пяти туров команда Милевского занимает 9-е место, имея в активе шесть очков. Чемпионат Беларуси. 5-й тур Минск – Динамо Брест – 3:3