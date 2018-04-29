Это шедевр: сумасшедший гол ударом скорпиона, который поверг в шок всех (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Screenshot_6234.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Screenshot_6234-567x309.jpg 2018-04-29T05:18:08+03:00 Футбол Игрок "Ньюкасл Джетс" Райли Макгри забил фантастический гол в матче против "Мельбурн Сити". https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/4035948-eto-shedevr-sumasshedshiy-gol-udarom-skorpiona-kotoryiy-poverg-v-shok-vseh-video.html

Это шедевр: сумасшедший гол ударом скорпиона, который поверг в шок всех (Видео) Полузащитник Ньюкасл Джетс Райли Макгри забил, пожалуй, лучший гол в истории австралийской A-лиги.