Надежда украинского футбола: как Николай Шапаренко еще школьником ворвался в УПЛ

Николай Шапаренко дебютировал в высшем дивизионе в 16 лет – за мариупольский "Ильичевец". Тогда же он забил свой первый гол, и это был третий подобный случай в Премьер-лиге. Кто первым заметил талант молодого футболиста и как он оказался в киевском "Динамо" – смотрите невероятную историю Николая Шапаренко в сюжете программы "Профутбол" на телеканале "2+2".