13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону" (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/05/458583.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/05/458583-567x309.jpg 2018-05-01T13:44:41+03:00 Футбол 1 мая 2005 года нападающий Барселоны Лионель Месси забил свой первый гол за каталонский клуб в матче с Альбасете. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/4039701-13-let-nazad-messi-zabil-pervyiy-gol-za-barselonu-video.html

13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону" (Видео) 17-летний Месси элегантно перебросил голкипера после классной передачи Роналдиньо и сделал счет 2:0 в пользу Барселоны.