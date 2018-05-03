Буффон стал лицом известной игры (Видео)

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон станет бренд-амбассадором World of Tanks. Легендарный вратарь снялся в рекламном ролике, который представляет ветку итальянских танков в игре. "Жизнь – игра, бросающая новый вызов каждый день. Справляться помогают товарищи по команде. И замечательно, когда они на танках", – сказал Буффон.