Туран наорал на лайнсмена и толкнул его во время матча (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/05/turan111.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/05/turan111-567x309.jpg 2018-05-05T21:00:11+03:00 Футбол У полузащитника Истанбул Башакшехира сдали нервы в концовке игры с Сивасспором. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/4045998-turan-naoral-na-laynsmena-i-tolknul-ego-vo-vremya-matcha-video.html

Туран наорал на лайнсмена и толкнул его во время матча (Видео) Полузащитник Истанбул Башакшехир Арда Туран, права на которого принадлежат Барселоне, был удален в домашнем матче 32-го тура чемпионата Турции против Сивасспора. На 94-й минуте матча Туран раскритиковал и толкнул лайнсмена, посчитав, что он должен был зафиксировать фол соперника. Главный судья матча незамедлительно показал футболисту красную карточку.