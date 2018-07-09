Ярмоленко в Вест Хэме, трансферы Зинченко и Роналду - "ТаТоТаке" (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/07/orig_393998.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/07/orig_393998-567x309.jpg 2018-07-09T10:28:59+03:00 Футбол Выпуск футбольного шоу от Сергея Болотникова и Константина Андриюка. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/4224512-yarmolenko-v-vest-heme-transferyi-zinchenko-i-ronaldu-tatotake-video.html

Ярмоленко в Вест Хэме, трансферы Зинченко и Роналду - "ТаТоТаке" (Видео) В очередном выпуске футбольного ток-шоу «ТаТоТаке» смотрите обсуждение самых громких для украинского болельщика возможных трансферов.