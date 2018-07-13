Как новички Динамо пели и танцевали под известную песню (Видео)

Этим летом состав «Динамо» усилился сразу двумя бразильскими футболистами. И обряд посвящения для них тоже прошел в свойственном им стиле. Партнеры по команде приготовили для новичков особое задание на австрийском сборе. Че Че и Сидклей спели и станцевали под песню Nosa Nosa.