Шахтер прогулялся по Лиону перед матчем Лиги чемпионов (Видео)

Сегодня "Шахтер" проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом". Сегодня утром футболисты и тренерский штаб донецкой команды совершили прогулку по французскому городу.