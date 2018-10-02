УЕФА снял сюжет о лидере Динамо (Видео)

В сюжете хавбек Динамо рассказывает о любви к футболу, первые шаги в любимом спорте и статус киевского Динамо. Кроме этого, наставник столичного клуба Александр Хацкевич похвалил 20-летнего футболиста.