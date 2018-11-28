Эротический голос переводчика покорил Клоппа (Видео)

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. После одного из вопросов от французского журналиста немецкий специалист очень долго вслушивался в наушник, после этого заявил, что у переводчика эротичный голос. Следом, Клопп попросил повторить сказанное, чем очень развеселил журналистов.