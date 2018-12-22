Милевский оторвался в клубе в Абу-Даби (Видео)

Скандально известный украинский футболист венгерского Кишварды Артем Милевский отправился отдыхать в столицу ОАЭ, Абу-Даби. Первым делом нападающий посетил один из ночных клубов арабского города. В текущем сезоне Артем провел 8 матчей за Кишварду, в которых отдал 2 ассиста.