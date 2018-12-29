Икарди едва не забил самый быстрый гол в истории топ-5 лиг (Видео)

Вчера Интер на своем поле на последней минуте вырвал победу в Наполи. Капитан миланского клуба Мауро Икарди едва не забил самый быстрый гол в истории топ-5 лиг, сообщает Marca. Как только раздался стартовый свисток, аргентинский форвард не отдал мяч назад на партнеров, а пробил по воротам с центра поля. Неаполитанцев от удивительного гола спасла перекладина.