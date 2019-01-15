Как Динамо тренируется в Испании (Видео)

Игроки «Динамо» в ожидании первого контрольного матча продолжает тренироваться на сборе в Испании. Напомним, Сегодня вечером испанский форвард клуба «Виллем II» Фран Соль прибыл в Киев. Завтра, 16 января в 10:00 он должен пройти медосмотр.