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Среда, 16.01.2019

Пепе, вернувшись в Порту, едва не сломал ногу сопернику (Видео)

По ходу матча известный центрбек гостей Пепе очень грубо сыграл против игрока хозяев. Защитник Порту жестко въехал двумя ногами в футболиста Лейшеноша, но получил всего лишь предупреждение. Отметим, что натурализованный португалец совсем недавно перешел в стан "драконов". Напомним, что ранее Пепе выступал за Порту с 2004 по 2007 год и завоевал с ними Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА.
isport.ua
Фото: Твиттер
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Пепе, Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Порто.
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