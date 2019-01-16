Пепе, вернувшись в Порту, едва не сломал ногу сопернику (Видео)

По ходу матча известный центрбек гостей Пепе очень грубо сыграл против игрока хозяев. Защитник Порту жестко въехал двумя ногами в футболиста Лейшеноша, но получил всего лишь предупреждение. Отметим, что натурализованный португалец совсем недавно перешел в стан "драконов". Напомним, что ранее Пепе выступал за Порту с 2004 по 2007 год и завоевал с ними Лигу Чемпионов и Кубок УЕФА.