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Пятница, 08.02.2019

Динамо - Мальме: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

Сегодня, 8 февраля, «Динамо» проведет четвертый контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперником киевлян будет шведский «Мальме». Матч пройдет на центральном стадионе Марбельи.
Телеграф Спорт
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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мальме.
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