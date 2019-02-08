Динамо - Мальме: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

Сегодня, 8 февраля, «Динамо» проведет четвертый контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперником киевлян будет шведский «Мальме». Матч пройдет на центральном стадионе Марбельи.