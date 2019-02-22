Украинский футболист Нойок отобрал у судьи карточки во время матча (Видео)

Белорусская команда украинцев Александра Нойока и Артема Милевского - Динамо Брест - сыграла вничью 2:2 в товарищеском матче с Астаной. На 56-й минуте в белорусской команде был удален Сергей Кисляк. Перед этим к судье подошел полузащитник брестчан Александр Нойок, который отобрал у судьи карточки. Правда, не помогло - рефери вернул их обратно и все равно отправил Кисляка с поля.