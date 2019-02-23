Гладкий забил дебютный гол в новом клубе (Видео)

Украинский форвард Адана Демирспор Александр Гладкий отметился дебютным забитым мячом за свою команду. Украинец вышел на замену на 77-й минуте, а на 84-й сделал счет 3:0. После 23-х сыгранных матчей Адана Демирспор имеет в активе 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 Турции.