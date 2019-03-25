Футболисты, которые сыграли в кино (Видео)

Кроме футбольного поля, многих известных игроков мы часто видим в рекламе, фотосессиях, музыкальных клипах и кино. Сегодня канал 120 ЯРДОВ сделал подборку фильмов, в которых снимались футболисты. О многих кинолентах вы и так знали, но, поверьте, некоторые из них вас очень удивят.