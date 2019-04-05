Голландский судья нокаутировал футболиста (Видео)

В матче чемпионата Голландии между VV UNO и SV Geel-Wit произошла потасовка между игроками. На поле даже выбежал боковой судья и нанес удар со спины ничего не подозревающему киперу VV UNO. После неожиданной атаки, игрок упал на газон, потеряв сознание. 34-летний судья Леннерт Бомер задержан полицией.