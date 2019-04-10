Аякс - Ювентус: яркое промо к матчу Лиги чемпионов (Видео)

Сегодня, 10 апреля. аякс принимает туринский Ювентус в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Яркое промо от команды из Нидерланд.