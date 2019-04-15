Памятный гол Блохина - дебютный в чемпионате СССР (Видео)

15 апреля 1972 года 19-летний Олег Блохин забил первый гол за киевское «Динамо» в чемпионатах СССР. Форвард отметился в воротах «Днепра». 1972 год. «Динамо» - «Днепр» - 2:1 (70,000, голы у динамовцев – Блохин (65), Шевченко (70).