Цуренко снялась для рекламы оливкового масла (Видео)

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко снялась в рекламе оливкового масла Colavita, спонсора канала Tennis channel. Украинка вместе с итальянцем Маттео Берреттини стала главным героем ролика и провела тренировку под присмотром строгого коуча: