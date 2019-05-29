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Среда, 29.05.2019

Шахтер готовится закрыть чемпионский сезон (Видео)

В 32-м туре украинской Премьер-лиги “Шахтер” на выезде сыграет со “Львовом”. Утром 28 мая “горняки” провели одну из заключительных сессий сезона-2018/19 на поле комплекса “Святошин”. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”. Часовая тренировка состояла из разминки, квадратов и мини-турнира с участием трех команд. За исключением травмированного Андрея Тотовицкого, к поединку готовятся все футболисты.
Укринформ
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