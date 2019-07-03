Мариуполь - Шкупи. Видеообзор матча 2 июля

2-го июля ФК "Мариуполь" на сборе в Картепе сыграл вничью со "Шкупи" (Македония) — 2:2. В составе нашей команды отличились Сергей Яворский и Максим Чех. Представляем вашему видеообзор этой игры.