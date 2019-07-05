Красивый гол Мораеса в ворота Копенгагена (Видео)

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес забил красивый гол в контрольном матче с "Копенгагеном". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Горняков, Мораес оформил дубль.