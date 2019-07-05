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Пятница, 05.07.2019

Красивый гол Мораеса в ворота Копенгагена (Видео)

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес забил красивый гол в контрольном матче с "Копенгагеном". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Горняков, Мораес оформил дубль.
Фото: ФК Шахтер
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