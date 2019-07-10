Мариуполь – Дарика Спор: видео голов и обзор матча

ФК «Мариуполь» не смог доиграть контрольный матч против турецкого клуба «Дарика Спор». На 70-й минуте из-за сильного тумана игра была прекращена при счете 2:1 в пользу украинского клуба.