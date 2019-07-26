Лучшие голы минувшего сезона по версии УЕФА (Видео)

Официальный сайт УЕФА обнародовал шорт-лист лучших голов европейского сезона 2018/19. В числе претендентов на награду автору лучшего гола сезона – такие известные имена как Криштиану Роналду, Лионель Месси и Иван Ракитич.