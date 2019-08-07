Сан-Паулу ярко представил Дани Алвеса (Видео)

Дани Алвес нынешним летом на правах свободного агента присоединился к Сан-Паулу. Фанаты клуба устроили теплый прием самому титулованному футболисту в истории – на официальную презентацию Дани Алвеса пришли около 40 тысяч человек.