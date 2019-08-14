Фаны команды Реброва поддержали команду после вылета из Лиги чемпионов (Видео)

Болельщики венгерского Ференцвароша, который вчера дома уступил в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо Загреб (0:4), эмоционально поблагодарили команду за игру. После окончания встречи футболисты подошли поблагодарить трибуны, на что болельщики ответили настоящей овацией в адрес своих игроков.